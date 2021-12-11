"Укрзалізниця" назвала самые популярные направления на зимние праздники11.12.2021 17:00
Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". В компании ... подробнее →
"Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции11.12.2021 15:00
10 декабря сотрудниками так называемого "управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР" и "генеральной прокуратуры ДНР" задержан так называемый "глава администрации" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 декабря11.12.2021 13:00
В Украине за пятницу, 10 декабря, зафиксировано 10 133 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу ниже показателя в четверг. Прирост снижается второй день подряд, ... подробнее →
В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год11.12.2021 12:00
Более 2 тыс. абитуриентов из числа жителей временно оккупированной территории (ВОТ) зачислены на обучение в украинские вузы в рамках вступительной кампании-2021. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь11.12.2021 11:00
Подразделения сепаратистов совершили шесть обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает ... подробнее →
"Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров11.12.2021 09:00
Елочные базары в Донецке откроются уже совсем скоро – 15 декабря. Они будут работать в каждом районе города до самого Нового года. Так что трудностей с покупкой живой елки или сосны накануне ... подробнее →
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине10:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции15:00
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год12:00
- В России заявили о задержании 106 "украинских неонацистов"17:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине14:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря11:00
- В ВОЗ рассказали об особенностях штамма Омикрон10:00
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"09:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год