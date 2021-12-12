Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря 12.12.2021 17:00 ОВЕН Овны марта и первой декады апреля в эти дни могут не волноваться из-за того, что что-то пойдет не так. Наоборот, многое будет складываться даже лучше, чем вы предполагаете. А вот Овны второй ... подробнее →

В ОРДО опубликовали график открытия городских елок 12.12.2021 15:00 В СМИ на неподконтрольных Украине территориях Донбасса опубликовали список дат начала новогодних праздничных мероприятия в городах ОРДО. В Донецке и большинстве населенных пунктов самопровозглашенной ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 декабря 12.12.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 526 детей и 53 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За последние 24 ... подробнее →