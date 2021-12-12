Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря12.12.2021 17:00
ОВЕН Овны марта и первой декады апреля в эти дни могут не волноваться из-за того, что что-то пойдет не так. Наоборот, многое будет складываться даже лучше, чем вы предполагаете. А вот Овны второй ... подробнее →
В ОРДО опубликовали график открытия городских елок12.12.2021 15:00
В СМИ на неподконтрольных Украине территориях Донбасса опубликовали список дат начала новогодних праздничных мероприятия в городах ОРДО. В Донецке и большинстве населенных пунктов самопровозглашенной ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 декабря12.12.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 275 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 526 детей и 53 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За последние 24 ... подробнее →
На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа12.12.2021 11:00
Сразу три больницы в Донецкой области получили новое современное оборудование. Информацию об этом опубликовала на своем официальном сайте пресс-служба ДонОГА . По данным администрации региона, новые ... подробнее →
Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине12.12.2021 10:00
Представители Министерства по делам ветеранов во главе с Юлией Лапутиной посетили одну из баз ДУК ПС в Донецкой области и обсудили перспективные пути дальнейшего сотрудничества. Об этом командир ДУК ... подробнее →
За сутки в ООС три обстрела и один раненый12.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Ранен украинский военнослужащий. Об этом в утренней сводке сообщает ... подробнее →
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