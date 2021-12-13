Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"

13.12.2021 09:00

Кабинет министров дал старт новому экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы", который позволит заранее бронировать время для оформления документов в пунктах пропуска. Об ... подробнее →

Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный

13.12.2021 08:00

На Донбассе за сутки вражеские войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, ... подробнее →

Показано c 1 по 2 (из 2 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх