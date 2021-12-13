Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен. Об этом свидетельствует распоряжение ... подробнее →

Сегодня, 13 декабря, в Луганскую область приехала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом она сообщает на своей странице ... подробнее →

Состояние воды в Северском Донце проверено бассейновым управлением водных ресурсов, КП «Вода Донбасса», Государственной экологической инспекцией в Донецкой области. Об этом сообщает ... подробнее →

ФСБ России заявляет о задержанных в 37 российских регионах 106 якобы сторонниках "украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в якобы подготовке нападений на образовательные ... подробнее →

Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО) 13.12.2021 12:00 С сегодняшнего дня и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные старше 18 лет, информирует РБК-Украина . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря 13.12.2021 11:00 В Украине за сутки 12 декабря зафиксировали 4073 новых случая коронавируса и 188 COVID-смертей. Это меньше, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых случаев ... подробнее →