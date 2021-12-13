В России заявили о задержании 106 "украинских неонацистов"

13.12.2021 17:00

ФСБ России заявляет о задержанных в 37 российских регионах 106 якобы сторонниках "украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в якобы подготовке нападений на образовательные ... подробнее →

Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце

13.12.2021 16:00

Состояние воды в Северском Донце проверено бассейновым управлением водных ресурсов, КП «Вода Донбасса», Государственной экологической инспекцией в Донецкой области. Об этом сообщает ... подробнее →

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину

13.12.2021 15:00

Сегодня, 13 декабря, в Луганскую область приехала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Об этом она сообщает на своей странице ... подробнее →

Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине

13.12.2021 14:00

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили после его скандального поведения с правоохранителями на въезде в Донецкую область уволен. Об этом свидетельствует распоряжение ... подробнее →

В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине

13.12.2021 13:00

Сегодня, 13 декабря, в первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов, преодолевающий самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине — 1806 км. Он соединяет 7 областей, ... подробнее →

Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)

13.12.2021 12:00

С сегодняшнего дня и по 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные старше 18 лет, информирует РБК-Украина . ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря

13.12.2021 11:00

В Украине за сутки 12 декабря зафиксировали 4073 новых случая коронавируса и 188 COVID-смертей. Это меньше, по сравнению с предыдущими сутками. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых случаев ... подробнее →

В ВОЗ рассказали об особенностях штамма Омикрон

13.12.2021 10:00

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделали предварительную оценку новой мутации коронавируса - штамма Омикрон. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает France Presse . В ВОЗ ... подробнее →

Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"

13.12.2021 09:00

Кабинет министров дал старт новому экспериментальному проекту "Электронная очередь пересечения границы", который позволит заранее бронировать время для оформления документов в пунктах пропуска. Об ... подробнее →

Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный

13.12.2021 08:00

На Донбассе за сутки вражеские войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранен военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, ... подробнее →

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