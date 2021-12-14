Завтра начинает работу Украинский национальный центр развития мира14.12.2021 17:00
В среду, 15 декабря, должен заработать Украинский национальный центр развития мира, который будет собирать доказательства нарушения прав людей, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией ... подробнее →
Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID14.12.2021 16:00
По состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской ... подробнее →
307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря14.12.2021 15:00
Более 300 граждан пересекли линию разграничения в Донбассе через гумкоридор в Еленовке в понедельник, 13 декабря. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРДО проследовал ... подробнее →
На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом14.12.2021 14:00
Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП с маршруткой в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. Авария произошла в 6:40 на трассе Чугуев-Меловое возле села ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 декабря14.12.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки, 13 декабря, зафиксировано 7283 COVID-случая. От коронавируса умерли 387 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается, что госпитализировали 1123 ... подробнее →
В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью14.12.2021 12:00
14 декабря в 14:00 в пресс-центре Донецкого агентства новостей состоится брифинг "директора ГУП ДНР" "Республиканский оператор связи" Хардикова Николая Николаевича. Об этом сообщают местные СМИ. Тема ... подробнее →
Верещук на Луганщнине вручила ключи от квартир 11 семьям переселенцев14.12.2021 11:00
Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель ... подробнее →
На Донбассе за сутки два вражеских обстрела14.12.2021 10:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 13 декабря, вражеские войска дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС . Враг обстрелял Попасную и Катериновку. В районе ... подробнее →
Минздрав утвердил бустерную COVID-вакцинацию14.12.2021 09:00
В Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19. Глава Минздрава Виктор Ляшко подписал соответсвующий приказ, сообщает пресс-служба Минздрава. Согласно приказу, ... подробнее →
Пожилые люди смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства14.12.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства и прочие социальные услуги. Об этом говорится на его канале в Telegram . "Поручил ... подробнее →
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- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 декабря13:00
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью12:00
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