Завтра начинает работу Украинский национальный центр развития мира

14.12.2021 17:00

В среду, 15 декабря, должен заработать Украинский национальный центр развития мира, который будет собирать доказательства нарушения прав людей, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией ... подробнее →

Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID

14.12.2021 16:00

По состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской ... подробнее →

307 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 13 декабря

14.12.2021 15:00

Более 300 граждан пересекли линию разграничения в Донбассе через гумкоридор в Еленовке в понедельник, 13 декабря. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРДО проследовал ... подробнее →

На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

14.12.2021 14:00

Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП с маршруткой в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. Авария произошла в 6:40 на трассе Чугуев-Меловое возле села ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 декабря

14.12.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки, 13 декабря, зафиксировано 7283 COVID-случая. От коронавируса умерли 387 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается, что госпитализировали 1123 ... подробнее →

В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью

14.12.2021 12:00

14 декабря в 14:00 в пресс-центре Донецкого агентства новостей состоится брифинг "директора ГУП ДНР" "Республиканский оператор связи" Хардикова Николая Николаевича. Об этом сообщают местные СМИ. Тема ... подробнее →

Верещук на Луганщнине вручила ключи от квартир 11 семьям переселенцев

14.12.2021 11:00

Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель ... подробнее →

На Донбассе за сутки два вражеских обстрела

14.12.2021 10:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 13 декабря, вражеские войска дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС . Враг обстрелял Попасную и Катериновку. В районе ... подробнее →

Минздрав утвердил бустерную COVID-вакцинацию

14.12.2021 09:00

В Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса COVID-19. Глава Минздрава Виктор Ляшко подписал соответсвующий приказ, сообщает пресс-служба Минздрава. Согласно приказу, ... подробнее →

Пожилые люди смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства

14.12.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане старше 60 смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства и прочие социальные услуги. Об этом говорится на его канале в Telegram . "Поручил ... подробнее →

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