Завтра начинает работу Украинский национальный центр развития мира 14.12.2021 17:00 В среду, 15 декабря, должен заработать Украинский национальный центр развития мира, который будет собирать доказательства нарушения прав людей, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией ... подробнее →

Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID 14.12.2021 16:00 По состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской ... подробнее →