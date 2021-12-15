Стали известны соперники "Шахтера" и "Зари" в 1/4 финала Кубка Украины по футболу

15.12.2021 17:00

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу, сообщает УП . Напомним, до этой стадии турнира дошли Динамо, Шахтер, Днепр-1, Заря, Ворскла, Александрия, Львов и Металлист. ... подробнее →

Дети из Киева отправили 15 тонн подарков к Новому году сверстникам с Донбасса

15.12.2021 16:00

Около 15 тонн новогодних подарков, собранных киевскими учащимися, доставляют военнослужащие Нацгвардии для детей Донецкой и Луганской областей. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба НГУ. В рамках ... подробнее →

В Краматорске обновили парк мусоровозов

15.12.2021 15:00

В Краматорске для выполнения городской программы благоустройства для АТП 052810 было приобретено восемь новых транспортных средств для вывоза мусора: два – с задней загрузкой контейнеров ТБО, ... подробнее →

В "минтрансе ДНР" предупредили об изменении расписания поезда до КПП "Успенка"

15.12.2021 14:00

Движение поездов сообщением Ясиноватая — Успенская — Ясиноватая будет изменено на период с 16 по 25 декабря. Об этом сегодня в Донецке сообщили в пресс-службе "министерства транспорта ... подробнее →

Против собкора УНИАН Цимбалюка в РФ выдвинули обвинение по статье об экстремизме

15.12.2021 13:00

Украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН в Москве, Роман Цимбалюк в Российской Федерации обвиняется в экстремизме, против него хотят возбудить несколько дел. Об этом адвокат Николай Полозов ... подробнее →

Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»

15.12.2021 12:00

Правозащитники фиксируют проблемы с электронными пропусками на КПВВ «Станица Луганская», сообщает БФ «Право на защиту». Об этой ситуации накануне рассказала руководитель ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря

15.12.2021 11:00

В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря. Об этом сообщает Минздрав. Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных ... подробнее →

Цена на газ в Европе превысила $1500

15.12.2021 10:00

Во вторник цены фьючерсов на газ в Европе впервые за два месяца превысили 1500 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, только за вторник, 14 декабря, спотовая цена подскочила на 11%, сообщает ... подробнее →

В ОРДО назвали причину проблем с мобильной связью

15.12.2021 09:00

Проблемы со связью в отдельных районах Донецкой области вызваны большим ростом числа абонентов. Об этом рассказал "директор" мобильного оператора связи "Феникс" Николай Хардиков на брифинге в ... подробнее →

Сутки в ООС: семь обстрелов, ранен украинский воин

15.12.2021 08:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ... подробнее →

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