Движение поездов сообщением Ясиноватая — Успенская — Ясиноватая будет изменено на период с 16 по 25 декабря. Об этом сегодня в Донецке сообщили в пресс-службе "министерства транспорта ... подробнее →

В Краматорске для выполнения городской программы благоустройства для АТП 052810 было приобретено восемь новых транспортных средств для вывоза мусора: два – с задней загрузкой контейнеров ТБО, ... подробнее →

Около 15 тонн новогодних подарков, собранных киевскими учащимися, доставляют военнослужащие Нацгвардии для детей Донецкой и Луганской областей. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба НГУ. В рамках ... подробнее →

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу, сообщает УП . Напомним, до этой стадии турнира дошли Динамо, Шахтер, Днепр-1, Заря, Ворскла, Александрия, Львов и Металлист. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря 15.12.2021 11:00 В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря. Об этом сообщает Минздрав. Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных ... подробнее →