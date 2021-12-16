Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" (Paxlovid). Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает ... подробнее →

В рамках программы «Большое строительство» на Луганщине закончены работы по маршруту Лисичанск - Бахмут (км 141 + 100 - км 155 + 100 дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» - ... подробнее →

19 декабря по маршруту Харьков – Попасная – Харьков начнет курсировать "Слобожанский экспресс" № 887/888. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА. Поезд будет отправляться из Харькова ... подробнее →

Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график 16.12.2021 13:00 В пригородном сообщении Константиновка — Харьков — Константиновка увеличено количество рейсов. Об этом сообщили в региональном филиале "Донецкой железной дороги". Начиная с 12 декабря ... подробнее →

Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ 16.12.2021 12:00 АО "Ощадбанк" в последний раз разрешил до 1 апреля 2022 года использование платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых заканчивается во время карантина. Об этом говорится в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря 16.12.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки, 15 декабря, зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса и 355 смертей. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1478), Донецкой области ... подробнее →