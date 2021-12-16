В Белокуракино после капитального ремонта открыли Центр первичной медико-санитарной помощи

16.12.2021 17:00

Капитальный ремонт здания Белокуракинского Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), расположенного по ул. Центральной, 72 выполнено за счет гранта Правительства Германии, предоставленных ... подробнее →

Из Харькова на Луганщину запустят "Слобожанский экспресс"

16.12.2021 16:00

19 декабря по маршруту Харьков – Попасная – Харьков начнет курсировать "Слобожанский экспресс" № 887/888. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА. Поезд будет отправляться из Харькова ... подробнее →

На Донбассе завершился ремонт дороги Лисичанск - Бахмут

16.12.2021 15:00

В рамках программы «Большое строительство» на Луганщине закончены работы по маршруту Лисичанск - Бахмут (км 141 + 100 - км 155 + 100 дороги Т-13-02 КПП «Танюшевка» - ... подробнее →

Украина законтрактовала у Pfizer 300 тыс. курсов препарата от COVID-19

16.12.2021 14:00

Украина подписала договор с компанией Pfizer об основных условиях закупки инновационных лекарств "Паксловид" (Paxlovid). Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, сообщает ... подробнее →

Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график

16.12.2021 13:00

В пригородном сообщении Константиновка — Харьков — Константиновка увеличено количество рейсов. Об этом сообщили в региональном филиале "Донецкой железной дороги". Начиная с 12 декабря ... подробнее →

Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ

16.12.2021 12:00

АО "Ощадбанк" в последний раз разрешил до 1 апреля 2022 года использование платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых заканчивается во время карантина. Об этом говорится в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 декабря

16.12.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки, 15 декабря, зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса и 355 смертей. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1478), Донецкой области ... подробнее →

На Донбассе девять обстрелов, у ВСУ без потерь

16.12.2021 10:00

На Донбассе за минувшие сутки, 15 декабря, зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает штаб ООС. Вблизи Первомайского вражеские ... подробнее →

На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна

16.12.2021 09:00

В среду, 15 декабря, в Селидово Донецкой области погиб начальник отдела образования, депутат городского совета Леонид Осипов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Донецкой области. Сообщение ... подробнее →

В Британии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

16.12.2021 08:00

В Великобритании за сутки подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у 78 610 человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило издание Sky News. ... подробнее →

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