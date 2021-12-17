Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17.12.2021 17:00
Одними из первых, кто получил вакцину от COVID-19, были известные люди. Главы государств, политики, лидеры мнений, певцы и телезвезды привились после медиков, чтобы показать пример другим. Фото из ... подробнее →
В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО17.12.2021 16:00
Миссия МАГАТЭ завершила инспекционный визит в ОРДЛО. Попытки организовать этот визит удались. Об этом сообщила член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Виктория Страхова. По ее ... подробнее →
В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"17.12.2021 15:00
Ежегодная презентация календаря «Повернись живим» состоялась в Киеве и еще одной локации. Она посвящена поддержке военных в ООС на Донбассе и важности волонтерских сборов для наших ... подробнее →
В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области17.12.2021 14:00
Праздничная новогодняя программа начинается на Луганщине уже завтра. Об этом рассказала начальник управления культуры, национальностей, религий и туризма Луганской облгосадминистрации Алина Адамчук во ... подробнее →
В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи17.12.2021 13:00
В Краматорске в результате пожара сгорели 2 машины скорой помощи и пострадал водитель. Об этомт сообщает ГСЧС Донетчины. 17 декабря в 08:29 в Главное управление поступило сообщение о пожаре на ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 декабря17.12.2021 12:00
За прошедшие сутки, 16 декабря, в Украине зафиксировано 8899 новых COVID-случаев и 328 смертей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. За сутки госпитализировали 2028 человек, выздоровели - 21 650 ... подробнее →
В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине17.12.2021 11:00
В оккупированном Донецке местный житель совершил вооруженное нападение на магазин. Мужчина открыл стрельбу из автомата и ранил продавщицу. При задержании его застрелили «полицейские», ... подробнее →
На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"17.12.2021 10:00
В Бахмутский отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское". Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области. Весь персонал, находящийся на ... подробнее →
Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО17.12.2021 09:00
Абитуриенты из аннексированного Крыма и оккупированных частей Донбасса будут получать около 6 тысяч гривен стипендии во время прохождения реинтеграционных курсов, сообщило Министерство по вопросам ... подробнее →
В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен17.12.2021 08:00
На протяжении 16 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских действий один украинский военный погиб, еще один получил ... подробнее →
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- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады17:00
- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
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