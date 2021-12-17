В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО 17.12.2021 16:00 Миссия МАГАТЭ завершила инспекционный визит в ОРДЛО. Попытки организовать этот визит удались. Об этом сообщила член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Виктория Страхова. По ее ... подробнее →

В Киеве презентовали календарь "Повернись живим" 17.12.2021 15:00 Ежегодная презентация календаря «Повернись живим» состоялась в Киеве и еще одной локации. Она посвящена поддержке военных в ООС на Донбассе и важности волонтерских сборов для наших ... подробнее →