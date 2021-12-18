Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря 18.12.2021 15:00 В Украине за минувшие зафиксировано 7,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем было днем ранее, при этом 288 человек скончалось. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает Минздрав ... подробнее →

На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса 18.12.2021 13:00 Благотворительный фонд «Хелп Украина» при поддержке Коалиции помощи Германии начал конкурс грантов для поддержки микропредприятий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает ... подробнее →