Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости

18.12.2021 17:00

В 2021 году в Украине зафиксировали рекордный уровень безработицы за последние годы – 10,9%. Это более 1 миллиона 800 украинцев. Хотя официально зарегистрированных безработных вдвое меньше. Но ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря

18.12.2021 15:00

В Украине за минувшие зафиксировано 7,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем было днем ранее, при этом 288 человек скончалось. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает Минздрав ... подробнее →

Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря

18.12.2021 14:00

Почти 260 человек и 53 транспортных средства прибыли в ОРДО с подконтрольной Киеву территории через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» в пятницу. Об этом сегодня сообщили в ... подробнее →

На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса

18.12.2021 13:00

Благотворительный фонд «Хелп Украина» при поддержке Коалиции помощи Германии начал конкурс грантов для поддержки микропредприятий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает ... подробнее →

За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет

18.12.2021 11:00

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня. Среди ВСУ потерь нет. Об этом утром в субботу, 18 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных ... подробнее →

Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей

18.12.2021 09:00

Полиция Донецкой области получила от Европейского Союза 20 автомобилей Nissan, что позволит обеспечить максимальное присутствие правоохранителей в населенных пунктах региона. Об этом сообщает МВД . ... подробнее →

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