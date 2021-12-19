Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря 19.12.2021 17:00 ОВЕН Для Овнов марта и первой декады апреля это очень интересная неделя. В делах карьеры в эти дни ваши действия, как правило, будут приводить к заслуженному успеху. Личная жизнь тоже полна позитива. ... подробнее →

В Украине стартовал проект єПідтримка 19.12.2021 15:00 В Украине в воскресенье, 19 декабря, стартовала єПідтримка. По 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могут подать заявку на получение тысячи гривен. Об этом сообщает Минцифры . ... подробнее →