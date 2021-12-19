Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря

19.12.2021 13:00

В Украине по состоянию на утро воскресенья 19 декабря зафиксировано 3602 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6866 человек, 176 умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ... подробнее →

Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"

19.12.2021 11:00

В Министерстве здравоохранения Южно-Африканской Республики (ЮАР) утверждают, что фиксируют значительно меньший уровень госпитализаций во время штамма коронавируса "Омикрон", чем раньше фиксировали во ... подробнее →

Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"

19.12.2021 10:00

Запад может либо принять предложение РФ, то есть согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО, либо будет иметь дело с "военно-технической альтернативой". Об этом заявил заместитель министра ... подробнее →

Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен военный

19.12.2021 09:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

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