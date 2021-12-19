Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря19.12.2021 17:00
ОВЕН Для Овнов марта и первой декады апреля это очень интересная неделя. В делах карьеры в эти дни ваши действия, как правило, будут приводить к заслуженному успеху. Личная жизнь тоже полна позитива. ... подробнее →
В Украине стартовал проект єПідтримка19.12.2021 15:00
В Украине в воскресенье, 19 декабря, стартовала єПідтримка. По 29 декабря включительно полностью вакцинированные украинцы могут подать заявку на получение тысячи гривен. Об этом сообщает Минцифры . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 декабря19.12.2021 13:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья 19 декабря зафиксировано 3602 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6866 человек, 176 умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ... подробнее →
Врачи ЮАР оценили вероятность госпитализации при заражении "Омикроном"19.12.2021 11:00
В Министерстве здравоохранения Южно-Африканской Республики (ЮАР) утверждают, что фиксируют значительно меньший уровень госпитализаций во время штамма коронавируса "Омикрон", чем раньше фиксировали во ... подробнее →
Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой"19.12.2021 10:00
Запад может либо принять предложение РФ, то есть согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО, либо будет иметь дело с "военно-технической альтернативой". Об этом заявил заместитель министра ... подробнее →
Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен военный19.12.2021 09:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
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- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
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