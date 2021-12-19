Россия начала шантажировать НАТО "военно-технической альтернативой" 19.12.2021 10:00 Запад может либо принять предложение РФ, то есть согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО, либо будет иметь дело с "военно-технической альтернативой". Об этом заявил заместитель министра ... подробнее →

Сутки в ООС: восемь обстрелов, ранен военный 19.12.2021 09:00 На Донбассе за прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны вражеских войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →