Журналисты выяснили стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в разных городах Украины20.12.2021 17:00
Дед Мороз и Снегурочка – герои, без которых невозможно представить Новый год. Особенно радуются этому празднику дети, которые пишут письма сказочному бородачу и ждут подарков под елкой. Чтобы ... подробнее →
Начался набор на бесплатные образовательные IT-курсы для жителей Донбасса20.12.2021 16:00
Департамент международной технической помощи, инновационного развития и внешних сношений Луганской ОГА приглашает жителей подконтрольной территории Луганской и Донецкой области, а также региона ... подробнее →
В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток20.12.2021 15:00
В Мариуполе на новогодние праздники открыли каток. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Каток стал одним из любимых зимних локаций мариупольцев и гостей города. В этом году он разместился в ... подробнее →
На Донбассе подорвались два бойца ВСУ20.12.2021 14:00
На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны . Указано, что сегодня утром не было зафиксировано новых обстрелов со стороны противника. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 декабря20.12.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев COVID-19. Число инфицирований по сравнению с предыдущим днем снизилось почти на тысячу. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Метеорологи объявили в Украине I уровень опасности20.12.2021 12:00
Украинские метеорологи предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях. В понедельник, 20 декабря, почти во всех регионах на дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину20.12.2021 11:00
Упавшее из-за непогоды дерево смертельно травмировало жительницу Кировска. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". 19 декабря местные жители сообщили на линию 101 о том, что из-за сильных порывов ... подробнее →
Делегация Конгресса США посетила Украину20.12.2021 10:00
Конгрессмены Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд посетили Украину. Об этом сообщается на фейсбук-страницуе посольства США в Украине. "Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил ... подробнее →
За сутки в ООС два обстрела, без потерь20.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
В Мариуполе рухнула главная городская елка (ВИДЕО)20.12.2021 08:00
В Мариуполе вечером в воскресенье из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка, установленная на Театральной площади. Об этом сообщает местное издание MRPL.CITY в воскресенье, 19 декабря. Елка ... подробнее →
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- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
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