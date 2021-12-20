В Театральном сквере Мариуполя открылся зимний каток 20.12.2021 15:00 В Мариуполе на новогодние праздники открыли каток. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Каток стал одним из любимых зимних локаций мариупольцев и гостей города. В этом году он разместился в ... подробнее →

На Донбассе подорвались два бойца ВСУ 20.12.2021 14:00 На Донбассе на неизвестном устройстве подорвались двое украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны . Указано, что сегодня утром не было зафиксировано новых обстрелов со стороны противника. ... подробнее →