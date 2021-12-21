Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады21.12.2021 17:00
Три громады Донетчины получили сегодня мобильные социальные офисы от наших международных партнеров. Об этом сообщает ДонОГА. Европейский Союз в рамках проекта «Поддержка ЕС для Востока Украины ... подробнее →
В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков21.12.2021 16:00
Использование пиротехнических изделий на территории Северодонецкой городской территориальной громады запрещено, передает пресс-служба Северодонецкой военно-гражданской администрации. «В связи с ... подробнее →
Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря21.12.2021 15:00
Линию разграничения между ОРДО и Украиной в понедельник пересекли 338 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что в Донецк с подконтрольной Украине стороны прибыли 184 ... подробнее →
Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине21.12.2021 14:00
Сброс неочищенных сточных вод из Харьковской области, цветение сыно-зеленых водорослей и маловодья, такие основные причины неприятного запаха воды в Донецкой области Совместному назвал начальник ... подробнее →
В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами21.12.2021 13:00
Муниципальный транспорт Мариуполя украсили к зимним праздникам. Салоны сверкают мишурой и серпантином, а в вечернее время снаружи зажигаются сотни разноцветных гирлянд, передает пресс-служба ... подробнее →
На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата21.12.2021 12:00
Для украинцев стали доступны новые COVID-документы на портале "Дия". Теперь можно сгенерировать сертификаты на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет. Об ... подробнее →
ГБР обвинило Петра Порошенко в контрабанде угля из ОРДЛО21.12.2021 11:00
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает ГБР , подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 декабря21.12.2021 10:00
В Украине за сутки резко выросло количество заболевших коронавирусом и смертность от COVID-19. Так, было зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавируса (накануне - 2 536), включая 390 ... подробнее →
Сутки в ООС: пять обстрелов, трое раненых21.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 20 декабря, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, одно из которых - с применением запрещенного Минскими ... подробнее →
Горсовет Мариуполя опубликовал адреса елочных базаров21.12.2021 08:00
К новогодним праздникам в Мариуполе уже начали продавать елки. Места продаж были определены через систему "Prozorro". На сегодняшний день официально зарегистрировано 15 таких локаций, сообщает ... подробнее →
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