Сброс неочищенных сточных вод из Харьковской области, цветение сыно-зеленых водорослей и маловодья, такие основные причины неприятного запаха воды в Донецкой области Совместному назвал начальник ... подробнее →

Линию разграничения между ОРДО и Украиной в понедельник пересекли 338 человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что в Донецк с подконтрольной Украине стороны прибыли 184 ... подробнее →

Использование пиротехнических изделий на территории Северодонецкой городской территориальной громады запрещено, передает пресс-служба Северодонецкой военно-гражданской администрации. «В связи с ... подробнее →

Три громады Донетчины получили сегодня мобильные социальные офисы от наших международных партнеров. Об этом сообщает ДонОГА. Европейский Союз в рамках проекта «Поддержка ЕС для Востока Украины ... подробнее →

В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами 21.12.2021 13:00 Муниципальный транспорт Мариуполя украсили к зимним праздникам. Салоны сверкают мишурой и серпантином, а в вечернее время снаружи зажигаются сотни разноцветных гирлянд, передает пресс-служба ... подробнее →

На портале "Дия" появились 3 новых COVID-сертификата 21.12.2021 12:00 Для украинцев стали доступны новые COVID-документы на портале "Дия". Теперь можно сгенерировать сертификаты на основании отрицательного ПЦР-теста, о выздоровлении, для детей в возрасте от 12 лет. Об ... подробнее →

ГБР обвинило Петра Порошенко в контрабанде угля из ОРДЛО 21.12.2021 11:00 Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает ГБР , подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных ... подробнее →