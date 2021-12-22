Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря22.12.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →
На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый22.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу22.12.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не определил конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, однако заинтересован в этом. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции ... подробнее →
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- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря10:00
- На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый09:00
- Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу08:00
- Три громады на Донетчине получили мобильные социальные офисы от ЕС и Канады17:00
- В Северодонецке запретили использование новогодних фейерверков16:00
- Почти 340 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 20 декабря15:00
- Специалисты назвали источники запаха водопроводной воды на Донетчине14:00
- В Мариуполе пассажирский транспорт украсили новогодними гирляндами13:00
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