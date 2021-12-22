Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря

22.12.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →

На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый

22.12.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу

22.12.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не определил конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, однако заинтересован в этом. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции ... подробнее →

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