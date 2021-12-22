Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря 22.12.2021 10:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →

На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый 22.12.2021 09:00 На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу 22.12.2021 08:00 Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не определил конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, однако заинтересован в этом. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции ... подробнее →