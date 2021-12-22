Более 9 тонн гуманитарного груза в виде строительных материалов доставлено на неподконтрольный Донбасс при содействии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом «Боинге» Малазийских авиалиний рейса МН17 требует приговорить всех четырех обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега ... подробнее →

Спасатели ОРЛО за сутки оказали помощь водителям 11 автомобилей, застрявших из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". "21 декабря луганские спасатели оказали ... подробнее →

В Краматорске на Рождество 25 декабря откроется "Эльфийский городок", в котором местных жителей будут ждать рождественско-новогодние развлечения, сообщает горсовет Краматорска. В городке, который ... подробнее →

С 16 января печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию 22.12.2021 13:00 Госкомтелерадио напоминает издателям, что с 16 января 2022 года в соответствии с действующим законодательством общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном ... подробнее →

Завтра шесть областей Украины выйдут из красной зоны 22.12.2021 11:00 Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 23 декабря перевести из красной зоны в желтую шесть областей. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в ... подробнее →