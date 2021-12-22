В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"22.12.2021 17:00
В Краматорске на Рождество 25 декабря откроется "Эльфийский городок", в котором местных жителей будут ждать рождественско-новогодние развлечения, сообщает горсовет Краматорска. В городке, который ... подробнее →
В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах22.12.2021 16:00
Спасатели ОРЛО за сутки оказали помощь водителям 11 автомобилей, застрявших из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". "21 декабря луганские спасатели оказали ... подробнее →
В суде по делу МН17 огласили обвинительное заключение22.12.2021 15:00
Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом «Боинге» Малазийских авиалиний рейса МН17 требует приговорить всех четырех обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега ... подробнее →
Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов22.12.2021 14:00
Более 9 тонн гуманитарного груза в виде строительных материалов доставлено на неподконтрольный Донбасс при содействии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
С 16 января печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию22.12.2021 13:00
Госкомтелерадио напоминает издателям, что с 16 января 2022 года в соответствии с действующим законодательством общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном ... подробнее →
Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников22.12.2021 12:00
Опубликован график работы ГМС в Луганской области в период новогодних праздников. Так, Управление Государственной миграционной службы Украины в Луганской области сообщает об изменениях в графике ... подробнее →
Завтра шесть областей Украины выйдут из красной зоны22.12.2021 11:00
Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 23 декабря перевести из красной зоны в желтую шесть областей. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря22.12.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →
На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый22.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу22.12.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не определил конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, однако заинтересован в этом. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции ... подробнее →
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- На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)12:00
- В ОРДЛО потребовали признания своих COVID-сертификатов в обмен на открытие КПВВ11:00
- У экс-главаря "ДНР" обнаружили недвижимость в Дубае10:00
- На Донбассе установился режим тишины09:00
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