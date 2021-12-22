В Краматорске анонсировали открытие рождественского "Эльфийского городка"

22.12.2021 17:00

В Краматорске на Рождество 25 декабря откроется "Эльфийский городок", в котором местных жителей будут ждать рождественско-новогодние развлечения, сообщает горсовет Краматорска. В городке, который ... подробнее →

В ОРЛО сильный снегопад вызвал коллапс на автодорогах

22.12.2021 16:00

Спасатели ОРЛО за сутки оказали помощь водителям 11 автомобилей, застрявших из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". "21 декабря луганские спасатели оказали ... подробнее →

В суде по делу МН17 огласили обвинительное заключение

22.12.2021 15:00

Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом «Боинге» Малазийских авиалиний рейса МН17 требует приговорить всех четырех обвиняемых — Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега ... подробнее →

Красный Крест направил в ОРДЛО два грузовика стройматериалов

22.12.2021 14:00

Более 9 тонн гуманитарного груза в виде строительных материалов доставлено на неподконтрольный Донбасс при содействии Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

С 16 января печатные СМИ должны иметь украиноязычную версию

22.12.2021 13:00

Госкомтелерадио напоминает издателям, что с 16 января 2022 года в соответствии с действующим законодательством общеукраинские и региональные печатные СМИ в Украине должны издаваться на государственном ... подробнее →

Миграционная служба в Луганской области опубликовала график работы на время праздников

22.12.2021 12:00

Опубликован график работы ГМС в Луганской области в период новогодних праздников. Так, Управление Государственной миграционной службы Украины в Луганской области сообщает об изменениях в графике ... подробнее →

Завтра шесть областей Украины выйдут из красной зоны

22.12.2021 11:00

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 23 декабря перевести из красной зоны в желтую шесть областей. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 декабря

22.12.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них заразились 534 ребенка и 208 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →

На Донбассе за сутки три обстрела, есть раненый

22.12.2021 09:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

Зеленский рассказал о перспективах переговоров по Донбассу

22.12.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не определил конкретный формат своего вовлечения в переговоры по Донбассу, однако заинтересован в этом. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции ... подробнее →

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