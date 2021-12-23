Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки23.12.2021 17:15
Двухуровневая квартира – элитное жилье в два этажа, главный атрибут которого – лестница. Она удобная, удобная, имеет удобную планировку. Такие квартиры имеют статус элитного жилья, так как ... подробнее →
На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів23.12.2021 17:00
Це програма створена командами організації SocialBoost та Центру стартапів 1991 для бізнесу у сфері ІТ, що знаходиться на ранніх стадіях. Цей формат роботи вже успішний у США та Європі, набирає ... подробнее →
На Донетчине запускают прямой пригородный поезд Бахмут-Харьков-Бахмут23.12.2021 16:00
С 29 декабря "Укрзализныця" вводит прямой пригородный рейс "Бахмут-Харьков-Бахмут" №7096/7057. График нового электропоезда уже доступен на официальном сайте Юго-западной железной дороги. Из Бахмута ... подробнее →
Дети Донетчины и Луганщины получили новогодние подарки от ВСУ23.12.2021 15:00
В рамках акции "Чудеса Святого Николая", дети, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, получили от украинских военнослужащих сладкие подарки. Об этом сообщил основатель ... подробнее →
На Луганщине началась реконструкция КПВВ "Золотое"23.12.2021 14:00
Государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", которое входит в сферу управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий , создает новую сервисную зону ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря23.12.2021 13:00
В Украине за сутки число новых COVID-случаев выросло по сравнению с предыдущим днем (накануне - 6 363). Так, зафиксировано 7 312 заболевших, из них 585 детей и 182 медработника. Об этом сообщает ... подробнее →
На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)23.12.2021 12:00
На учебном полигоне в Донецкой области прошли первые боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Об этом сообщает телеканал "Дом" . Данный ракетный ... подробнее →
В ОРДЛО потребовали признания своих COVID-сертификатов в обмен на открытие КПВВ23.12.2021 11:00
Глава "Министерства иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова предложила открыть все КПВВ "республики" без ограничений и списков. Предложение касается новогодних праздников - периода с 30 декабря 2021 ... подробнее →
У экс-главаря "ДНР" обнаружили недвижимость в Дубае23.12.2021 10:00
Благодаря войне на Донбассе бывший главарь "ДНР" Александр Бородай сумел заработать миллионы долларов, обеспечить себя дорогими авто и элитной недвижимостью в России и за ее пределами. А также получил ... подробнее →
На Донбассе установился режим тишины23.12.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 22 декабря, и на семь часов утра текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. ... подробнее →
ТКГ договорилась о возобновлении перемирия на Донбассе23.12.2021 08:00
В среду, 22 декабря, на последнем в 2021 году заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе было достигнуто соглашение о необходимости возобновления действия ... подробнее →
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- Дети Донетчины и Луганщины получили новогодние подарки от ВСУ15:00
- На Луганщине началась реконструкция КПВВ "Золотое"14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 декабря13:00
- На Донбассе впервые прошли учения с боевыми стрельбами из "Javelin" (ВИДЕО)12:00
- В ОРДЛО потребовали признания своих COVID-сертификатов в обмен на открытие КПВВ11:00
- У экс-главаря "ДНР" обнаружили недвижимость в Дубае10:00
- На Донбассе установился режим тишины09:00
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