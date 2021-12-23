В рамках акции "Чудеса Святого Николая", дети, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, получили от украинских военнослужащих сладкие подарки. Об этом сообщил основатель ... подробнее →

С 29 декабря "Укрзализныця" вводит прямой пригородный рейс "Бахмут-Харьков-Бахмут" №7096/7057. График нового электропоезда уже доступен на официальном сайте Юго-западной железной дороги. Из Бахмута ... подробнее →

Це програма створена командами організації SocialBoost та Центру стартапів 1991 для бізнесу у сфері ІТ, що знаходиться на ранніх стадіях. Цей формат роботи вже успішний у США та Європі, набирає ... подробнее →

Двухуровневая квартира – элитное жилье в два этажа, главный атрибут которого – лестница. Она удобная, удобная, имеет удобную планировку. Такие квартиры имеют статус элитного жилья, так как ... подробнее →

Глава "Министерства иностранных дел" "ДНР" Наталья Никонорова предложила открыть все КПВВ "республики" без ограничений и списков. Предложение касается новогодних праздников - периода с 30 декабря 2021 ... подробнее →

На учебном полигоне в Донецкой области прошли первые боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin). Об этом сообщает телеканал "Дом" . Данный ракетный ... подробнее →

В Украине за сутки число новых COVID-случаев выросло по сравнению с предыдущим днем (накануне - 6 363). Так, зафиксировано 7 312 заболевших, из них 585 детей и 182 медработника. Об этом сообщает ... подробнее →

Государственное предприятие "Реинтеграция и восстановление", которое входит в сферу управления Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий , создает новую сервисную зону ... подробнее →

У экс-главаря "ДНР" обнаружили недвижимость в Дубае 23.12.2021 10:00 Благодаря войне на Донбассе бывший главарь "ДНР" Александр Бородай сумел заработать миллионы долларов, обеспечить себя дорогими авто и элитной недвижимостью в России и за ее пределами. А также получил ... подробнее →

На Донбассе установился режим тишины 23.12.2021 09:00 На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 22 декабря, и на семь часов утра текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. ... подробнее →

ТКГ договорилась о возобновлении перемирия на Донбассе 23.12.2021 08:00 В среду, 22 декабря, на последнем в 2021 году заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе было достигнуто соглашение о необходимости возобновления действия ... подробнее →