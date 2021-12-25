В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID25.12.2021 17:00
Израильские ученые провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Все 18 человек, на которых испытывали лекарство, выздоровели, сообщает The Jerusalem Post . Речь идет о препарате ... подробнее →
УАФ оштрафовала "Динамо" и "Шахтер" за расистские и оскорбительные баннеры25.12.2021 15:00
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации футбола (УАФ) наказал "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) за оскорбительные баннеры болельщиков. Клубы должны будут заплатить от 50 000 до 250 ... подробнее →
Шахтерам частично погасили долги по зарплате25.12.2021 13:00
Горняки государственных шахт получили 92 миллиона гривен на выплату заработной платы. Деньги были перечислены в пятницу. Об этом, 24 декабря, сообщили в пресс-службе министерства экономики. В ... подробнее →
В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1925.12.2021 12:00
В Селидовской центральной городской больнице, оказывающей помощь инфицированным COVID-19, установили кислородную станцию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Медучреждение с начала пандемии ... подробнее →
Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ25.12.2021 10:00
За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось запрещенное вооружение. Ранение получил украинский военный, сообщает ... подробнее →
В ОРДО рассказали о работе "ЦРБ ДНР" во время новогодних праздников25.12.2021 09:00
В ОРДО обнародовали график работы отделений местного "банка" в праздничные дни. Об этом сообщают интернет-ресурсы сепаратистов. Так, 29 декабря все отделения «банка» будут функционировать ... подробнее →
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