В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID25.12.2021 17:00
Израильские ученые провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Все 18 человек, на которых испытывали лекарство, выздоровели, сообщает The Jerusalem Post . Речь идет о препарате ... подробнее →
УАФ оштрафовала "Динамо" и "Шахтер" за расистские и оскорбительные баннеры25.12.2021 15:00
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации футбола (УАФ) наказал "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) за оскорбительные баннеры болельщиков. Клубы должны будут заплатить от 50 000 до 250 ... подробнее →
Шахтерам частично погасили долги по зарплате25.12.2021 13:00
Горняки государственных шахт получили 92 миллиона гривен на выплату заработной платы. Деньги были перечислены в пятницу. Об этом, 24 декабря, сообщили в пресс-службе министерства экономики. В ... подробнее →
В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-1925.12.2021 12:00
В Селидовской центральной городской больнице, оказывающей помощь инфицированным COVID-19, установили кислородную станцию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Медучреждение с начала пандемии ... подробнее →
Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ25.12.2021 10:00
За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось запрещенное вооружение. Ранение получил украинский военный, сообщает ... подробнее →
В ОРДО рассказали о работе "ЦРБ ДНР" во время новогодних праздников25.12.2021 09:00
В ОРДО обнародовали график работы отделений местного "банка" в праздничные дни. Об этом сообщают интернет-ресурсы сепаратистов. Так, 29 декабря все отделения «банка» будут функционировать ... подробнее →
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу11:00
- Сутки в ООС: один обстрел, смертельно ранен украинский воин09:00
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию16:00
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек14:00
- В Мариуполе начали работу точки сбора новогодних елей13:00
- На Донбассе погибли два украинских воина08:00
- В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров14:00
- В Вене начались переговоры Россия - ОБСЕ13:00
- Опубликован список победителей очередного отбора для получения льготной ипотеки ВПЛ11:00
- За сутки на Донбассе три нарушения режима прекращения огня, ранен военный10:00
- Международная федерация хоккея отказалась признавать "Суперлигу" Бориса Колесникова09:00
- Создана интерактивная карта скоплений войск РФ вокруг Украины08:00
- В Минобороны Украины начали работу военные советники из США18:00
- В НАТО отказали России по вопросу о членстве Украины17:00
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания15:00
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте14:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- В Женеве состоялся первый раунд переговоров США и России
- "ЦРБ ДНР" анонсировал выдачу автокредитов
- Донецкая и Луганская ОВГА приняли решение по местным выборам в марте
- В ОРДО заявили о начале экспорта колбасных изделий в Россию
- Жители Донбасса могут получить гранты на обучение от DRC
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе временно прекратили работу
- Кабмин ввел госрегулирование цен на ряд продуктов питания
- На Донбассе погибли два украинских воина
- Гумкоридором под Донецком в понедельник воспользовались 265 человек
- Гадания в Старый новый год