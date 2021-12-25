В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID

25.12.2021 17:00

Израильские ученые провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Все 18 человек, на которых испытывали лекарство, выздоровели, сообщает The Jerusalem Post . Речь идет о препарате ... подробнее →

УАФ оштрафовала "Динамо" и "Шахтер" за расистские и оскорбительные баннеры

25.12.2021 15:00

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации футбола (УАФ) наказал "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) за оскорбительные баннеры болельщиков. Клубы должны будут заплатить от 50 000 до 250 ... подробнее →

Шахтерам частично погасили долги по зарплате

25.12.2021 13:00

Горняки государственных шахт получили 92 миллиона гривен на выплату заработной платы. Деньги были перечислены в пятницу. Об этом, 24 декабря, сообщили в пресс-службе министерства экономики. В ... подробнее →

В Селидово появилась собственная кислородная станция для пациентов с COVID-19

25.12.2021 12:00

В Селидовской центральной городской больнице, оказывающей помощь инфицированным COVID-19, установили кислородную станцию. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Медучреждение с начала пандемии ... подробнее →

Сутки в ООС: пять нарушений, ранен боец ВСУ

25.12.2021 10:00

За минувшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось запрещенное вооружение. Ранение получил украинский военный, сообщает ... подробнее →

В ОРДО рассказали о работе "ЦРБ ДНР" во время новогодних праздников

25.12.2021 09:00

В ОРДО обнародовали график работы отделений местного "банка" в праздничные дни. Об этом сообщают интернет-ресурсы сепаратистов. Так, 29 декабря все отделения «банка» будут функционировать ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх