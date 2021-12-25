В Израиле заявили о создании эффективного препарата от COVID 25.12.2021 17:00 Израильские ученые провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Все 18 человек, на которых испытывали лекарство, выздоровели, сообщает The Jerusalem Post . Речь идет о препарате ... подробнее →

Шахтерам частично погасили долги по зарплате 25.12.2021 13:00 Горняки государственных шахт получили 92 миллиона гривен на выплату заработной платы. Деньги были перечислены в пятницу. Об этом, 24 декабря, сообщили в пресс-службе министерства экономики. В ... подробнее →