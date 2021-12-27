Стали известны тарифы на воду с 1 января 2022 года 27.12.2021 15:00 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2021 года украинцы будут платить за ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря 27.12.2021 13:00 За минувшие сутки в Украины обнаружили 1864 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в понедельник, 27 декабря. Это почти на тысячу меньше, чем днем ранее. Также за минувшие ... подробнее →