Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры27.12.2021 17:00
Лучшие онлайн-казино Украины соответствуют ряду определенных критериев, которые важны для продуктивного и качественного гемблинга, поэтому на регулярной основе попадают в различные ТОПы. Только ... подробнее →
Стали известны тарифы на воду с 1 января 2022 года27.12.2021 15:00
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила изменение тарифов для 45 водоканалов. С 1 января 2021 года украинцы будут платить за ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря27.12.2021 13:00
За минувшие сутки в Украины обнаружили 1864 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в понедельник, 27 декабря. Это почти на тысячу меньше, чем днем ранее. Также за минувшие ... подробнее →
За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены27.12.2021 11:00
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе ... подробнее →
В Минреинтеграции обещают в новом году выделить для переселенцев 3000 квартир27.12.2021 10:00
Минреинтеграции планирует объявить 2022 год годом жилья для внутренне перемещенных лиц и обеспечить выделение 3000 квартир. Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявила вице-премьер-министр Украины - ... подробнее →
В штабе ООС рассказали о новогоднем меню бойцов на передовой27.12.2021 09:00
В штабе Операции объединенных сил рассказали, что уже готовятся к новогоднему застолью и повара составили меню будущего застолья для военнослужащих. О том, чем будут кормить бойцов, рассказали на ... подробнее →
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