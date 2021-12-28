Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря28.12.2021 17:00
С начала пандемии коронавируса COVID-19 ее жертвами в Украине стали более 95 тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 28 декабря. Так, за понедельник в стране зафиксировано 2 248 новых ... подробнее →
Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных28.12.2021 15:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тяжелые ранения получили двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных ... подробнее →
В ОРДО смягчили антиковидные меры28.12.2021 13:00
Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин в преддверии новогодних праздников снял ограничения на посещение развлекательных центров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Об этом говорится в указе ... подробнее →
ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи28.12.2021 11:00
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отправило очередный гуманитарный груз на территорию Донбасса, коорую контролируют сепаратисты "ЛДНР". Об этом сообщила ... подробнее →
С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы28.12.2021 10:00
"Власти" ОРДО ввели новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и услуги по содержанию домов, они начнут действовать с 1 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба "правительства" ... подробнее →
В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода28.12.2021 09:00
Власти города Торецк в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водоводе и сокращения подачи воды. Такое решение в понедельник, 27 декабря, приняла городская комиссия по ТЭБ и ... подробнее →
В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине28.12.2021 08:00
Представители США и России проведут переговоры 10 января 2022 года. Одной из ключевых тем будет Украина, сообщает в ночь на вторник, 28 декабря, AFP . Отмечается, что такую дату изданию озвучили в ... подробнее →
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- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря
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