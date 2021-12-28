Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря 28.12.2021 17:00 С начала пандемии коронавируса COVID-19 ее жертвами в Украине стали более 95 тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 28 декабря. Так, за понедельник в стране зафиксировано 2 248 новых ... подробнее →

Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных 28.12.2021 15:00 Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тяжелые ранения получили двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных ... подробнее →

В ОРДО смягчили антиковидные меры 28.12.2021 13:00 Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин в преддверии новогодних праздников снял ограничения на посещение развлекательных центров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Об этом говорится в указе ... подробнее →