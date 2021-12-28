Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 декабря

28.12.2021 17:00

С начала пандемии коронавируса COVID-19 ее жертвами в Украине стали более 95 тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 28 декабря. Так, за понедельник в стране зафиксировано 2 248 новых ... подробнее →

Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных

28.12.2021 15:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тяжелые ранения получили двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных ... подробнее →

В ОРДО смягчили антиковидные меры

28.12.2021 13:00

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин в преддверии новогодних праздников снял ограничения на посещение развлекательных центров, парков культуры и отдыха и аттракционов. Об этом говорится в указе ... подробнее →

ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи

28.12.2021 11:00

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) отправило очередный гуманитарный груз на территорию Донбасса, коорую контролируют сепаратисты "ЛДНР". Об этом сообщила ... подробнее →

С 1 января в ОРДО существенно повысятся коммунальные тарифы

28.12.2021 10:00

"Власти" ОРДО ввели новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и услуги по содержанию домов, они начнут действовать с 1 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба "правительства" ... подробнее →

В Торецке объявлен режим ЧП из-за порыва водовода

28.12.2021 09:00

Власти города Торецк в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водоводе и сокращения подачи воды. Такое решение в понедельник, 27 декабря, приняла городская комиссия по ТЭБ и ... подробнее →

В Белом доме назвали дату переговоров США и РФ по Украине

28.12.2021 08:00

Представители США и России проведут переговоры 10 января 2022 года. Одной из ключевых тем будет Украина, сообщает в ночь на вторник, 28 декабря, AFP . Отмечается, что такую дату изданию озвучили в ... подробнее →

Показано c 1 по 7 (из 7 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх