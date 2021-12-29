На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов29.12.2021 17:00
На территории Краматорского района Донецкой области полицейские задержали группу из семи человек, которые занималась незаконной рубкой и сбытом древесины. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря29.12.2021 15:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 454 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает показатели понедельника. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 ... подробнее →
Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"29.12.2021 13:00
Во Львовской областной библиотеке для юношества имени Романа Иванычука открыли выставку "Евромайдан в Донецке. История борьбы за достоинство". Фотовыставку представляет активист донецкого Евромайдана ... подробнее →
На Донбассе за сутки два обстрела29.12.2021 11:00
За прошедшие сутки сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 29 ... подробнее →
Завтра из "красной" зоны выйдут последние две области Украины29.12.2021 09:00
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 30 декабря перевести из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности Волынскую и Запорожскую ... подробнее →
Зеленский ввел санкции против новых владельцев "телеканалов Медведчука"29.12.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета и безопасности обороны, накладывающим санкции против компаний-владельцев телеканалов ZIK, NewsOne, 112 Украина, Первый независимый и ... подробнее →
- В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек15:00
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- На Донбассе за сутки три обстрела10:00
- В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь18:00
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет16:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)08:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов17:00
- На Донбассе за сутки два обстрела11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января17:00
- В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек15:00
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- Определена дата телефонного разговора Байдена и Зеленского10:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам16:00
- Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря12:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)
- Президенты России и США провели переговоры об Украине
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет
- Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"
- Зеленский ввел санкции против новых владельцев "телеканалов Медведчука"
- В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь
- Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам
- Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове