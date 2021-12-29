На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов 29.12.2021 17:00 На территории Краматорского района Донецкой области полицейские задержали группу из семи человек, которые занималась незаконной рубкой и сбытом древесины. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря 29.12.2021 15:00 В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 454 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает показатели понедельника. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 ... подробнее →

Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке" 29.12.2021 13:00 Во Львовской областной библиотеке для юношества имени Романа Иванычука открыли выставку "Евромайдан в Донецке. История борьбы за достоинство". Фотовыставку представляет активист донецкого Евромайдана ... подробнее →