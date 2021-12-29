На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов

29.12.2021 17:00

На территории Краматорского района Донецкой области полицейские задержали группу из семи человек, которые занималась незаконной рубкой и сбытом древесины. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 декабря

29.12.2021 15:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 5 454 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает показатели понедельника. Об этом сообщает Минздрав в среду, 29 ... подробнее →

Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"

29.12.2021 13:00

Во Львовской областной библиотеке для юношества имени Романа Иванычука открыли выставку "Евромайдан в Донецке. История борьбы за достоинство". Фотовыставку представляет активист донецкого Евромайдана ... подробнее →

На Донбассе за сутки два обстрела

29.12.2021 11:00

За прошедшие сутки сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 29 ... подробнее →

Завтра из "красной" зоны выйдут последние две области Украины

29.12.2021 09:00

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 30 декабря перевести из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности Волынскую и Запорожскую ... подробнее →

Зеленский ввел санкции против новых владельцев "телеканалов Медведчука"

29.12.2021 08:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета и безопасности обороны, накладывающим санкции против компаний-владельцев телеканалов ZIK, NewsOne, 112 Украина, Первый независимый и ... подробнее →

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