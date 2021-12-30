На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет 30.12.2021 16:00 Более 12 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли полицейские из продажи в Донецкой области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе. Так, в Мирнограде полиция конфисковала со складского ... подробнее →

Путин запросил телефонный разговор с Байденом 30.12.2021 14:00 В Вашингтоне подтвердили телефонный разговор американского президента Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Белого дома. "Президент Джо Байден проведет ... подробнее →