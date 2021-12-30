В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь

30.12.2021 18:00

На подконтрольной группировке "ЛНР" территории Луганской области на новогоднюю ночь приостановлен запрет на работу кафе и ресторанов. Соответствующий "указ" подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник. В ... подробнее →

На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет

30.12.2021 16:00

Более 12 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли полицейские из продажи в Донецкой области. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе. Так, в Мирнограде полиция конфисковала со складского ... подробнее →

Путин запросил телефонный разговор с Байденом

30.12.2021 14:00

В Вашингтоне подтвердили телефонный разговор американского президента Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина 30 декабря. Об этом сообщается на сайте Белого дома. "Президент Джо Байден проведет ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 декабря

30.12.2021 12:00

В Украине за сутки 29 декабря заразились коронавирусом 5930 человек. Об этом сообщает Минздрав . Больше всего новых случаев выявлено в Киеве, Полтавской и Донецкой областях. За последние 24 часа ... подробнее →

Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ

30.12.2021 10:00

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в ... подробнее →

Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)

30.12.2021 08:00

Кабинет министров отменил установку приложения "Вдома" при пересечении КПВВ с оккупированными территориями Донбасса и Крыма. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам ... подробнее →

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