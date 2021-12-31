Пять советов, как не испортить новогодние праздники31.12.2021 18:00
Предновогодние приготовления – это приятное, но очень хлопотное дело. Надо столько всего успеть: купить елку, выбрать подарки, накрыть на стол. Чтобы избежать лишнего стресса во время покупок и ... подробнее →
Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам31.12.2021 16:00
На выплату зарплат работникам государственных шахт перечислили 500 миллионов гривен, сообщает Минэнерго . "30 декабря ГП Укруголь перечислило государственным угледобывающим предприятиям 500 млн ... подробнее →
Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове31.12.2021 14:00
Правоохранители задержали мужчину, который 24 декабря бросил "коктейль Молотова" в ограждение российского консульства во Львове. Им оказался мужчина родом из Горловки. Об этом во время брифинга по ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря31.12.2021 12:00
В Украине за последние сутки зафиксированы 7 029 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатели за среду. Прирост продолжается четвертые сутки подряд, сообщает ... подробнее →
На Донбассе за сутки три обстрела31.12.2021 10:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из артиллерии. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции ... подробнее →
Президенты России и США провели переговоры об Украине31.12.2021 08:00
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стартовали накануне в 22:35 по Киеву и продлились 50 минут, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. Президент США во время ... подробнее →
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