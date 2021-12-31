Пять советов, как не испортить новогодние праздники 31.12.2021 18:00 Предновогодние приготовления – это приятное, но очень хлопотное дело. Надо столько всего успеть: купить елку, выбрать подарки, накрыть на стол. Чтобы избежать лишнего стресса во время покупок и ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря 31.12.2021 12:00 В Украине за последние сутки зафиксированы 7 029 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатели за среду. Прирост продолжается четвертые сутки подряд, сообщает ... подробнее →