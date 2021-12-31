Пять советов, как не испортить новогодние праздники31.12.2021 18:00
Предновогодние приготовления – это приятное, но очень хлопотное дело. Надо столько всего успеть: купить елку, выбрать подарки, накрыть на стол. Чтобы избежать лишнего стресса во время покупок и ... подробнее →
Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам31.12.2021 16:00
На выплату зарплат работникам государственных шахт перечислили 500 миллионов гривен, сообщает Минэнерго . "30 декабря ГП Укруголь перечислило государственным угледобывающим предприятиям 500 млн ... подробнее →
Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове31.12.2021 14:00
Правоохранители задержали мужчину, который 24 декабря бросил "коктейль Молотова" в ограждение российского консульства во Львове. Им оказался мужчина родом из Горловки. Об этом во время брифинга по ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря31.12.2021 12:00
В Украине за последние сутки зафиксированы 7 029 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это существенно превышает показатели за среду. Прирост продолжается четвертые сутки подряд, сообщает ... подробнее →
На Донбассе за сутки три обстрела31.12.2021 10:00
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе и из артиллерии. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции ... подробнее →
Президенты России и США провели переговоры об Украине31.12.2021 08:00
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стартовали накануне в 22:35 по Киеву и продлились 50 минут, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. Президент США во время ... подробнее →
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»08:00
- На КПВВ Станица Луганская уже вакцинировались более 70 человек (ВИДЕО)17:00
- На Донетчине двоих мужчин будут судить за кинопиратство15:00
- В прифронтовой Авдеевке возобновил работу городской суд11:00
- Делегация Парламента Великобритании посетила зону ООС09:00
- В зоне ООС возобновились обстрелы08:00
- СБУ разоблачила 13 членов НВФ "Луганский округ донских казаков"17:00
- В Мариупольской ТГ приступили к работе пять "шерифов"16:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО16:00
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон14:00
- "Ковидную" тысячу с сегодняшнего дня можно потратить на лекарства12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января10:00
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января13:00
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня11:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- Гадания в Старый новый год17:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 января
- Сегодня в Донецке временно перекроют движение транспорта в районе «Донгормаша»
- Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
- Сутки в ООС: враг четырежды нарушил режим прекращения огня
- Сутки в ООС: 10 обстрелов, есть раненый
- Приоритеты-2022 в законопроектах
- 22 января - День Соборности Украины
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января
- Назван самый распространенный симптом штамма Омикрон
- Прогноз погоды на выходные