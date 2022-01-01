Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января

01.01.2022 17:00

В Украине за сутки 31 декабря зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается также, что за минувшие сутки: - госпитализированы – ... подробнее →

В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек

01.01.2022 15:00

Двести пятнадцать граждан воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в пятницу, 31 декабря. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР". Там добавили, что в сторону Донецка ... подробнее →

В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте

01.01.2022 13:00

В ОРЛО стоимость проезда в общественном автомобильном транспорте с 10 января составит 20 рублей (порядка 7 гривен). Об этом сообщила председатель "Госкомцена ЛНР" Лариса Духина, передают местные СМИ. ... подробнее →

Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин

01.01.2022 11:00

За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что в Донецкой ... подробнее →

Определена дата телефонного разговора Байдена и Зеленского

01.01.2022 10:00

Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после своего общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ... подробнее →

Зачем вкладываться в энергоэффективность?

01.01.2022 09:00

Каждый отопительный сезон актуализирует проблему энергоэффективности. В этом году на фоне мирового энергетического кризиса, дорогостоящего газа и минимальных запасов угля в Украине вопрос возникает ... подробнее →

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