Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 января01.01.2022 17:00
В Украине за сутки 31 декабря зафиксировали 5 026 новых подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается также, что за минувшие сутки: - госпитализированы – ... подробнее →
В последний день 2021 года через гумкоридор в Еленовке прошли 215 человек01.01.2022 15:00
Двести пятнадцать граждан воспользовались гуманитарным коридором на линии разграничения под Донецком в пятницу, 31 декабря. Об этом сегодня сообщило "МЧС ДНР". Там добавили, что в сторону Донецка ... подробнее →
В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте01.01.2022 13:00
В ОРЛО стоимость проезда в общественном автомобильном транспорте с 10 января составит 20 рублей (порядка 7 гривен). Об этом сообщила председатель "Госкомцена ЛНР" Лариса Духина, передают местные СМИ. ... подробнее →
Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин01.01.2022 11:00
За прошедшие сутки, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что в Донецкой ... подробнее →
Определена дата телефонного разговора Байдена и Зеленского01.01.2022 10:00
Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после своего общения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает ... подробнее →
Зачем вкладываться в энергоэффективность?01.01.2022 09:00
Каждый отопительный сезон актуализирует проблему энергоэффективности. В этом году на фоне мирового энергетического кризиса, дорогостоящего газа и минимальных запасов угля в Украине вопрос возникает ... подробнее →
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