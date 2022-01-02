Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 02.01.2022 17:00 ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. В ближайшее время вас не будут донимать ни служебные проблемы, ни домашние неурядицы, так что поспешите начать реализацию своих ... подробнее →

В Святогорске произошел пожар в санатории 02.01.2022 15:00 В Краматорском районе города Святогорск вспыхнул огонь на территории санатория «Святые горы», расположенного на улице Ивана Мазепы. Загорелось отдельно стоящее одноэтажное здание архива. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января 02.01.2022 13:00 В Украине в первый день 2022 года выявили 1 863 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 2 января. Среди ... подробнее →