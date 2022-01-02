Гороскоп на неделю с 3 по 9 января

02.01.2022 17:00

ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. В ближайшее время вас не будут донимать ни служебные проблемы, ни домашние неурядицы, так что поспешите начать реализацию своих ... подробнее →

В Святогорске произошел пожар в санатории

02.01.2022 15:00

В Краматорском районе города Святогорск вспыхнул огонь на территории санатория «Святые горы», расположенного на улице Ивана Мазепы. Загорелось отдельно стоящее одноэтажное здание архива. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 января

02.01.2022 13:00

В Украине в первый день 2022 года выявили 1 863 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти в три раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 2 января. Среди ... подробнее →

В Минреинтеграции пояснили новые правила пересечения КПВВ

02.01.2022 11:00

С 31 декабря упрощен процесс пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе, а также на админлинии с оккупированным Крымом — отменено требование об обязательной установке мобильного ... подробнее →

В Украине подорожало изготовление биометрических паспортов

02.01.2022 10:00

В Украине повысилась стоимость изготовления и оформления биометрических документов. Об этом в субботу, 1 января, информирует Государственная миграционная служба Украины. "С 1 января 2022 г. ... подробнее →

Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет

02.01.2022 09:00

На Донбассе незаконные вооруженные формирования продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 1 января, со стороны сепаратистов ... подробнее →

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