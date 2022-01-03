В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки" 03.01.2022 17:00 Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут на этой неделе отдельные встречи в различных форматах, передает Укринформ . Соответствующие переговоры анонсировал в понедельник ... подробнее →

Федерация хоккея Украины наказала клубы "Донбасс" и "Краматорск" 03.01.2022 15:00 Федерация хоккея Украины (ФХУ) вынесла вердикт по поводу игроков "Донбасса" и "Краматорска", которые в ноябре прошлого года покинули расположение национальной сборной страны. Об этом сообщает ... подробнее →

Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов 03.01.2022 13:00 Посольство Украины в Нидерландах совместно с MINE MARK Foundation и Украинской школой "Радуга" прислали Рождественские подарки учащимся Попаснянской ООШ 21, которая находится у линии разграничения в ... подробнее →