В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"

03.01.2022 17:00

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут на этой неделе отдельные встречи в различных форматах, передает Укринформ . Соответствующие переговоры анонсировал в понедельник ... подробнее →

Федерация хоккея Украины наказала клубы "Донбасс" и "Краматорск"

03.01.2022 15:00

Федерация хоккея Украины (ФХУ) вынесла вердикт по поводу игроков "Донбасса" и "Краматорска", которые в ноябре прошлого года покинули расположение национальной сборной страны. Об этом сообщает ... подробнее →

Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов

03.01.2022 13:00

Посольство Украины в Нидерландах совместно с MINE MARK Foundation и Украинской школой "Радуга" прислали Рождественские подарки учащимся Попаснянской ООШ 21, которая находится у линии разграничения в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января

03.01.2022 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 804 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше показателя предыдущего дня. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает Минздрав . В частности, ... подробнее →

Сутки в ООС прошли без обстрелов

03.01.2022 10:00

За минувшие и с начала текущих нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил штаб операции Объединенных сил. "За прошедшие сутки, 2 января, ... подробнее →

Байден и Зеленский провели телефонные переговоры

03.01.2022 09:00

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вечером в воскресенье, 2 января, провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер подтвердил поддержку Украины на фоне агрессии ... подробнее →

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