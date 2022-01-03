В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"03.01.2022 17:00
Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут на этой неделе отдельные встречи в различных форматах, передает Укринформ . Соответствующие переговоры анонсировал в понедельник ... подробнее →
Федерация хоккея Украины наказала клубы "Донбасс" и "Краматорск"03.01.2022 15:00
Федерация хоккея Украины (ФХУ) вынесла вердикт по поводу игроков "Донбасса" и "Краматорска", которые в ноябре прошлого года покинули расположение национальной сборной страны. Об этом сообщает ... подробнее →
Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов03.01.2022 13:00
Посольство Украины в Нидерландах совместно с MINE MARK Foundation и Украинской школой "Радуга" прислали Рождественские подарки учащимся Попаснянской ООШ 21, которая находится у линии разграничения в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 января03.01.2022 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 804 новых случаев заражения коронавирусом, что немного меньше показателя предыдущего дня. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает Минздрав . В частности, ... подробнее →
Сутки в ООС прошли без обстрелов03.01.2022 10:00
За минувшие и с начала текущих нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил штаб операции Объединенных сил. "За прошедшие сутки, 2 января, ... подробнее →
Байден и Зеленский провели телефонные переговоры03.01.2022 09:00
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден вечером в воскресенье, 2 января, провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер подтвердил поддержку Украины на фоне агрессии ... подробнее →
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