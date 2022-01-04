Чего ждать украинцам от 2022 года?

04.01.2022 17:00

Новый год всегда несет с собой изменения, которые касаются каждого из нас. Первого числа в Украине вступил в силу государственный бюджет-2022, а значит украинцев ждут новые доходы и расходы. Каким ... подробнее →

3 января через гумкоридор в Еленовке прошел 241 человек

04.01.2022 15:00

Вчера, 3 января, с 09.00 до 17.05 функционировал на въезд-выезд ППТК «Еленовка». Об этом сообщает пресс-служба "МЧС ДНР". На территорию ОРДО запущено 24 транспортных средства, 114 человек. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 января

04.01.2022 13:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 1746 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава во вторник, 4 января. Также за минувшие сутки госпитализировано – 970 человек, ... подробнее →

Ахметов за год стал в полтора раза богаче

04.01.2022 11:00

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов за 2021 год преодолел 131 строчку рейтинга самых богатых людей мира и увеличил свое состояние до 11,7 млрд долларов, говорится в данных Bloomberg Billionaires Index ... подробнее →

В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды

04.01.2022 10:00

В прифронтовом Торецке на Донетчине с 25 декабря жители остаются без централизованного водоснабжения, передает «Суспільне» . Ремонтные бригады не могут попасть в «серую» зону, ... подробнее →

На Донбассе три обстрела за сутки, тяжело ранен военный

04.01.2022 09:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранен один военный, сообщается в утренней сводке штаба ООС во вторник, 4 января. Боец находится в лечебном заведении в тяжелом состоянии. ... подробнее →

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