Чего ждать украинцам от 2022 года? 04.01.2022 17:00 Новый год всегда несет с собой изменения, которые касаются каждого из нас. Первого числа в Украине вступил в силу государственный бюджет-2022, а значит украинцев ждут новые доходы и расходы. Каким ... подробнее →

Ахметов за год стал в полтора раза богаче 04.01.2022 11:00 Украинский бизнесмен Ринат Ахметов за 2021 год преодолел 131 строчку рейтинга самых богатых людей мира и увеличил свое состояние до 11,7 млрд долларов, говорится в данных Bloomberg Billionaires Index ... подробнее →