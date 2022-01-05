Вино Украины как фирменный бренд

05.01.2022 17:00

Согласно социологическим исследованиям, 66% украинцев употребляют алкоголь, и вино является самым популярным напитком. Но если спросить, какие марки вина лучше, то отечественных в ответах будет ... подробнее →

В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"

05.01.2022 15:00

В Мариуполе стартует новый проект «Громада моих возможностей». Он научит молодежь реализовывать свои идеи, поможет найти единомышленников и вместе создать страну будущего, сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января

05.01.2022 13:00

В Украине за сутки увеличилось число заразившихся коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 1 746 новых случаев, то за минувшие 24 часа зафиксировано 4 571 COVID-случаев. Из них детей – ... подробнее →

На Донбассе прекратились обстрелы

05.01.2022 11:00

За прошлые сутки в зоне ООС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС. "За прошлые сутки, 4 ... подробнее →

В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)

05.01.2022 10:00

Вчера в неподконтрольном Украине Донецке местным "силовикам" поступила информация о минировании трех крупных торговых центров. Об этом сообщил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин. Сотрудников ... подробнее →

Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины

05.01.2022 09:00

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом он сообщил в Twitter по прибытии в аэропорт Харькова в ночь на среду, 5 января. "Мой ... подробнее →

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