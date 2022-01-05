Вино Украины как фирменный бренд 05.01.2022 17:00 Согласно социологическим исследованиям, 66% украинцев употребляют алкоголь, и вино является самым популярным напитком. Но если спросить, какие марки вина лучше, то отечественных в ответах будет ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января 05.01.2022 13:00 В Украине за сутки увеличилось число заразившихся коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 1 746 новых случаев, то за минувшие 24 часа зафиксировано 4 571 COVID-случаев. Из них детей – ... подробнее →