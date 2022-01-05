Вино Украины как фирменный бренд05.01.2022 17:00
Согласно социологическим исследованиям, 66% украинцев употребляют алкоголь, и вино является самым популярным напитком. Но если спросить, какие марки вина лучше, то отечественных в ответах будет ... подробнее →
В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"05.01.2022 15:00
В Мариуполе стартует новый проект «Громада моих возможностей». Он научит молодежь реализовывать свои идеи, поможет найти единомышленников и вместе создать страну будущего, сообщает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января05.01.2022 13:00
В Украине за сутки увеличилось число заразившихся коронавирусом. Если накануне было зарегистрировано 1 746 новых случаев, то за минувшие 24 часа зафиксировано 4 571 COVID-случаев. Из них детей – ... подробнее →
На Донбассе прекратились обстрелы05.01.2022 11:00
За прошлые сутки в зоне ООС нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали. Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС. "За прошлые сутки, 4 ... подробнее →
В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)05.01.2022 10:00
Вчера в неподконтрольном Украине Донецке местным "силовикам" поступила информация о минировании трех крупных торговых центров. Об этом сообщил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин. Сотрудников ... подробнее →
Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины05.01.2022 09:00
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом он сообщил в Twitter по прибытии в аэропорт Харькова в ночь на среду, 5 января. "Мой ... подробнее →
- Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС15:00
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"15:00
- На Донбассе прекратились обстрелы11:00
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)10:00
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины09:00
- 3 января через гумкоридор в Еленовке прошел 241 человек15:00
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды10:00
- Минздрав ввел бустерную COVID-вакцинацию для всех совершеннолетних17:00
- Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января13:00
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе11:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ВСУ без потерь10:00
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской09:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- В Мариуполе стартует проект для молодежи "Громада моих возможностей"15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 января13:00
- На Донбассе прекратились обстрелы11:00
- Вино Украины как фирменный бренд17:00
- Чего ждать украинцам от 2022 года?17:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- В прифронтовом Торецке уже десятый день нет воды
- В Донецке "минировали" три крупных торговых центра (ВИДЕО)
- В полиции назвали причину смерти трех человек на «Азовстали» в Мариуполе
- Главный дипломат ЕС прибыл на восток Украины
- На Донбассе прекратились обстрелы
- В Берлине анонсировали встречи советников "нормандской четверки"
- Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС
- Федерация хоккея Украины наказала клубы "Донбасс" и "Краматорск"
- Чего ждать украинцам от 2022 года?
- Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской